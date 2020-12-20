СМИ узнали об отставке мэра Екатеринбурга Высокинского

Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский принял решение покинуть пост, сообщает URA.RU со ссылкой на информированные источники.

По данным источников, Высокинский объявит о своем решении 21 декабря. До этого политик назначит нового первого вице-мэра, которым станет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, указано в сообщении.

Таким образом, после утверждения отставки Высокинского городской думой, исполняющим обязанности мэра станет Орлов, рассказал один из источников.