СМИ узнали об отставке мэра Екатеринбурга Высокинского
Семён Сонный
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский принял решение покинуть пост, сообщает URA.RU со ссылкой на информированные источники.
По данным источников, Высокинский объявит о своем решении 21 декабря. До этого политик назначит нового первого вице-мэра, которым станет первый заместитель губернатора Свердловской области Алексей Орлов, указано в сообщении.
Таким образом, после утверждения отставки Высокинского городской думой, исполняющим обязанности мэра станет Орлов, рассказал один из источников.