В Казахстане госслужащим запретили держать счета в зарубежных банках
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, которым госслужащим запрещается иметь счета в иностранных банках. Об этом сообщает ТАСС.
Законом предусмотрен запрет на открытие и владение счетами, а также хранение наличных денег и ценностей в зарубежных банках.
Мера распространяется на лиц, занимающих государственные должности или уполномоченных выполнять государственные функции, а также на должностных лиц.
Отмечается, что запрет на владение иностранными счетами коснется как госслужащих, так и депутатов парламента и судей.
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