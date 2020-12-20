Трамп не одобряет идею новых «локдаунов» для борьбы с COVID-19

Президент США Дональд Трамп заявил, что не одобряет модную в ряде стран идею введения новых «локдаунов» для борьбы против коронавируса COVID-19. Об этом он сообщил у себя в Twitter.

«Нам не нужны «локдауны»: метод решения проблемы не должен быть хуже, чем сама проблема», — говорится в сообщении.

Так Трамп прокомментировал выступление премьера Великобритании Бориса Джонсона, объявившего накануне о жёстком режиме самоизоляции для жителей Лондона и юго-востока Англии.

Похожие меры в преддверии рождественских праздников принимают Германия, Австрия, Италия и другие европейские страны.

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