Трамп проведет праздники в Мар-а-Лаго

Действующий президент США Дональд Трамп проведет Рождество и Новый год в своем поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида и вернется в Вашингтон до инаугурации избранного главы государства Джозефа Байдена, которая состоится 20 января. Об этом сообщила газета USA Today со ссылкой на источники, получившие информацию от Секретной службы США.

Согласно этим данным, Трамп прибудет во Флориду 23 декабря и вернется в столицу 3 января.

Отмечается, что ранее ходили слухи о том, что действующий президент может провести Рождество в Белом доме или же отправиться в Мар-а-Лаго и уже не приехать обратно, пропустив инаугурацию Байдена.

Как сообщалось, агентам Секретной службы придется выставить Дональда Трампа из Белого дома, если он вдруг не захочет покинуть его в день инаугурации избранного президента Джо Байдена. Такое мнение выразил профессор политологии и права Университета Саффолка Кеннет Косгроув

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