СМИ: от приписываемой РФ хакерской атаки пострадали 200 организаций по всему миру

От кибератак, которые западные СМИ ранее приписали РФ, по всему миру пострадали 200 организаций. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на компанию в сфере кибербезопасности SolarWinds и источники.

Отмечается, что атакам подверглись правительственные учреждения и компании.

Согласно сообщению, 18 тыс. клиентов SolarWinds получили вредоносное обновление ПО, однако компаний, в сети которых хакеры проникли при помощи уязвимости, вероятно, меньше.

Всего сообщается о 198 организациях, которые были взломаны подобным образом.

Ранее американские спецслужбы сообщили, что компьютерные сети федерального правительства США долгое время подвергались кибератакам.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета The Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

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