Зеленский считает, что при Байдене украино-американские отношения улучшатся

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что украино-американские могут окрепнуть благодаря тому, что избранный президент США Джозеф Байден до своего президентства имел глубокие отношения с Украиной. Об этом сообщает New York Times.

«Новый президент Джо Байден... еще до своего президентства, так сказать, имел глубокие отношения с Украиной и хорошо понимает россиян, хорошо понимает разницу между Украиной и Россией и,

Зеленский выразил мнение, что Байден хорошо понимает ментальность украинцев. По его словам, это может помочь в «процессе урегулирования войны на Донбассе».

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