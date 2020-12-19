Трамп выступил против локдауна из-за COVID-19

Действующий президент США Дональд Трамп высказался против введения в США локдауна из-за ситуации с коронавирусом нового типа.

На своей странице в Twitter глава государства опубликовал объявление премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о введении в ряде регионов страны максимальных ограничений из-за пандемии.

«Мы не хотим локдаунов. Решение проблемы не может быть хуже самой проблемы», — прокомментировал новость Трамп.

Ранее сообщалось, что в Лондоне и ряде других регионов Великобритании вводятся ограничения максимального четвертого уровня из-за распространения коронавируса.

США занимают первое место в мире по числу случаев COVID-19. За все время пандемии в стране заболели более 17,5 млн человек, из них более 300 тысяч скончались.

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