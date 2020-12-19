Байден похвастался разнообразием своего кабмина

Избранный президент США Джо Байден заявил, что его кабинет министров будет самым разнообразным в истории США. Прямая трансляция выступления ведется на YouTube-канале политика.

«Уже сейчас в нашем [Байдена и Харрис] кабмине больше представителей разных рас, чем в любом другом [кабмине США], больше женщин, чем когда-либо. Кабинет Байдена-Харрис станет историческим», — отметил будущий глава государства.

14 декабря коллегия выборщиков утвердила результаты голосования на выборах президента США, в соответствии с которыми Джо Байден станет новым президентом США. Демократа поддержали 306 выборщиков, а действующего главу государства Дональда Трампа — 232.

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