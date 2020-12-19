Лукашенко предлагал Бабарико «вернуть украденное» ради освобождения

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предлагал экс-претенденту на пост главы республики Виктору Бабарико «вернуть украденное» для освобождения из-под стражи. Об этом рассказал политолог Юрий Воскресенский в эфире телеканала СТВ.

Он напомнил, что освобожденная из СИЗО член президиума координационного света оппозиции Лилия Власова упоминала, что Бабарико ставили условия для освобождения.

«Виктор спросил: «Что со мной?», президент сказал: «А с тобой все просто. Я не хочу, чтобы ты сидел. Поэтому верни деньги украденные и не будешь сидеть», — поделился политолог.

По его словам, Бабарико говорил президенту, что эта информация не соответствует действительности и он ничего не присваивал.

«Президент сказал, что тогда будет открытый суд и все увидят, кто что присваивал», — продолжил Воскресенский.

В октябре Лукашенко провел в СИЗО КГБ встречу с представителями оппозиции, которые были задержаны во время и после избирательной кампании. Воскресенский был одним из первых участников этой встречи, отпущенных из СИЗО под домашний арест.

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