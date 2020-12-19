Байден отреагировал на регистрацию в США вакцины Moderna

Избранный президент США Джозеф Байден отреагировал на разрешение Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов Соединенных Штатов (FDA) использования в стране вакцины от коронавируса компании Moderna. Об этом сообщает ТАСС.

«Сегодняшняя авторизация Управлением по вопросам качества продовольствия и медикаментов использования вакцины от COVID-19 Moderna в чрезвычайных обстоятельствах — еще один знаковый этап нашей битвы ради победы над кризисом, перед которым стоит наша страна сегодня», — заявил Байден.

Он отметил, что теперь необходимо произвести достаточное количество доз вакцины, организовать распределение препарата и массовую вакцинацию населения.

Ранее американский медицинский регулятор FDA одобрил для использования в США вакцину от коронавируса производства компании Moderna. До этого в США одобрили экстренное применение вакцины Pfizer и BioNTech.

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