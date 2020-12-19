Трамп подписал закон, который может привести к уходу китайских с фондового рынка США

Президент США Дональд Трамп подписал закон, который может привести к уходу ряда компаний, прежде всего китайских, с фондового рынка США. Об этом сообщает РИА «Новости», ссылаясь на Белый дом.

Закон направлен против китайских компаний, которые отказывают американским регуляторам, требующим доступ к аудиторской отчетности.

Закон, в частности, требует от компаний, котирующихся на американских биржах, подтверждения того, что они не находятся под контролем иностранных властей. Зарубежные компании обяжут соответствовать тем же нормам аудита, что и американские.