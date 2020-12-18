Бердымухамедов поблагодарил Путина за личный вклад в борьбу с коронавирусом

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил российского коллегу Владимира Путина за личный вклад в борьбу с пандемией коронавируса, передает РИА «Новости».

Выступая на заседании Совета глав государств СНГ по видеосвязи, он заявил, что 2020 год стал серьезным испытанием для систем здравоохранения стран СНГ. Но даже в непростых условиях страны смогли оперативно наладить каналы взаимодействия по разным сферам. После этого он выразил благодарность Путину.

«Хотел бы выразить искреннюю благодарность президенту Путину за его большой личный вклад в борьбе с этой общей проблемой и в этом направлении конечно и растет авторитет России на международной арене», — подчеркнул он.

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