В Совфеде оценили высылку российского дипломата из Болгарии

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Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев прокомментировал высылку Болгарией российского дипломата, передает РИА «Новости».

По словам сенатора, Болгария назначена покровителями по НАТО в качестве рупора тезиса о «российской угрозе».

Косачев отметил, что это незавидная миссия для любого государства, если только оно не готово «поступаться своим суверенитетом в угоду ложно понимаемым союзническим обязательствам».

Сенатор добавил, что это не первый раз, когда София объявляет российских дипломатов персонами нон грата, хотя «трудно представить», какую информацию они могут собирать в Болгарии.

Ранее стало известно, что МИД Болгарии высылает российского дипломата из-за подозрений в шпионаже.

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