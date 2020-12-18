В МИД РФ заявили, что Берлин не передавал Москве данных по ситуации с Навальным

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в пятницу, 18 декабря, что Берлин не направил Москве данные по инциденту с блогером Алексеем Навальным. Об этом она сообщила в своем Facebook.

Она отметила, что несмотря на многочисленные «формальные запросы», немецкая сторона так и не передала России никаких данных по ситуации с Навальным.

Так дипломат отреагировала на заявление министра иностранных дел Германии Хайко Мааса о том, что власти страны считают, что российская сторона не предприняла какие-либо действия для прояснения инцидента с российским блогером. По его словам, «в последние недели и месяцы в связи с «делом Навального» мы видели много «дымовых завес», которые создавались из Москвы».

Захарова отметила, что настойчивое повторение немецкой стороной тезиса о «дымовых завесах» «наводит на мысли о Фрейде».

«Масштабно раскручиваемые западным мейнстримом истории с «отравлениями» четы Навальных создают стойкое впечатление, что именно натовские деятели используют «дымовую завесу» как операцию прикрытия вымышленного покушения с использованием химического оружия», — написала на своей странице в соцсети представитель МИД.

20 августа самолет, в котором летел Навальный, экстренно приземлился в Омске, откуда блогера доставили в больницу. 21 августа врачи заявили, что основной диагноз — это нарушение обмена веществ.

Затем блогера перевезли в Германию. Немецкие врачи заявили о его отравлении веществами из группы «Новичок», но соответствующих доказательств не предоставили. Позднее Навальный выписался из больницы и проходит курс реабилитации.

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