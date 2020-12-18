Белоруссия подготовила ответ на новый пакет санкций Евросоюза, чтобы защитить права и интересы белорусов. Об этом заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Накануне ЕС объявил о третьем санкционном списке по Белоруссии, в который вошли 29 физлиц и семь организаций. Кроме того, в Евросоюзе выразили готовность и дальше расширять санкции против республики, если ситуация в стране не изменится в лучшую сторону.

Глаз уверил, что некоторые подготовленные в качестве ответа на санкции меры «довольно чувствительны».

«Пусть отдельные европейские оппоненты потом не удивляются и не пытаются перекладывать вину. Все предельно ясно. Мы также предпримем адекватные действия по защите прав и законных интересов своих граждан и юридических лиц», — говорится в заявлении пресс-секретаря на сайте МИД.

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