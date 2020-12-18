Путин заявил, что соглашение по Карабаху в целом выполняется

Трехстороннее соглашение по непризнанному Нагорному Карабаху последовательно реализуется, сказал президент России Владимир Путин. Об этом пишет РИА «Новости».

«Россия предприняла определенные посреднические усилия, чтобы остановить в нагорнокарабахской зоне кровопролитие, добиться полного прекращения огня и начать процесс стабилизации», — сказал Путин.

По его словам, российские миротворцы делают все, чтобы ситуация в Карабахе не обострилась.

9 ноября главы России, Армении и Азербайджана приняли совместное заявление о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Российские миротворцы были направлены в Карабахский регион. Армянские граждане восприняли подписание договора как капитуляцию, в связи с чем в Ереване прошли акции протеста с требованием отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна.

В соответствии с соглашением, Агдамский район перешел под контроль Азербайджана 20 ноября, Кельбаджарский район — 15 ноября, а Лачинский район — 1 декабря.

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