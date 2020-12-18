Евгений Лебедев официально стал членом Палаты лордов британского парламента

Сын российского предпринимателя Александра Лебедева Евгений Лебедев, ранее получивший от королевы Великобритании Елизаветы II титул барона Хэмптонского и Сибирского, принес присягу на верность Палате лордов британского парламента и официально стал ее пожизненным членом. Об этом сообщает издание Daily Telegraph.

На сайте парламента Соединенного Королевства сказано, что Лебедев отныне, с 17 декабря, может участвовать в заседаниях.

«Искренне и честно заявляю и подтверждаю, что буду преданным и сохраню истинную верность Ее Величеству королеве Елизавете, ее наследникам и преемникам, согласно закону», — приводятся слова клятвы Лебедева.

Евгений Лебедев вместе с отцом является совладельцем The Evening Standart и The Independent. Он организовал ряд благотворительных акций, благодаря которым удалось собрать более £75 млн (порядка $100 млн) на защиту окружающей среды и поддержку уязвимых социальных групп.

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