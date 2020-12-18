Пашинян пропустит саммит СНГ из-за похорон отца
Карина Казанцева
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Премьер-министр Армении Никол Пашинян не сможет присутствовать на заседании совета глав государств СНГ из-за смерти своего отца Вовы Пашиняна, пишет РИА «Новости» со ссылкой на правительство страны.
«Пашинян не примет участие в заседании глав государства СНГ в связи с кончиной отца», — сказал собеседник.
В это время пройдут похороны Вовы Пашиняна.
Ранее Пашинян-старший скончался на 81-м году жизни в ереванском медцентре «Наири» после продолжительной болезни.
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