Санкции Евросоюза против России назвали «никчемной акцией» в Крыму

Глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов назвал продление Европейским Союзом санкций в отношении России «бессмысленной никчемной акцией». Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее совет Евросоюза официально продлил до 31 июля 2021 года действие экономических санкций против «отдельных секторов российской экономики», введенных из-за ситуации на Украине.

По словам Молохова, очередное продление санкций не нуждается во внимании. Он отметил, что санкции продлевают, но не соблюдают, поскольку они не соответствуют экономическим интересам.

«В этом вся Европа. Эта бессмысленная никчемная акция и в глубине души европейские политики это прекрасно понимают», — сказал Молохов, отметил, что эти ограничения никак не затронут Крым.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Ни жарко, ни холодно»: Госдума отреагировала на санкции ЕС

— Германия оценила влияние санкций на торговые отношения с Россией

— Евросоюз продлил действие санкций против России