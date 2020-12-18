Мэр Лос-Анджелеса отказался от работы в администрации Байдена

Мэр Лос-Анджелеса, демократ Эрик Гарсетти заявил, что отказался от работы в администрации избранного президента США Джо Байдена из-за пандемии новой коронавирусной инфекции. Его слова приводит Reuters.

По словам Гарсетти, в администрации будущего главы государства была для него работа, однако он ответил на предложение отказом.

«Мне сейчас нужно быть здесь», – отметил глава города.

14 декабря коллегия выборщиков избрала Джо Байдена новым президентом США. Кандидат от Демократической партии Джо Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимых 270, действующий глава государства Дональд Трамп набрал лишь 232 голоса.

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