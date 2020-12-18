Байден пригрозил причастным к кибератакам «ощутимой ценой»

Избранный президент США Джо Байден пригрозил, что причастные к кибератакам на сети федерального правительства страны заплатят «ощутимую цену».

Его заявление публикует телеканал ABC News на своей странице в Twitter.

«Для моей администрации кибербезопасность будет наивысшим приоритетом на всех уровнях правительства <...> Но одной лишь хорошей защиты не достаточно. В первую очередь мы должны подрывать и пресекать попытки осуществления значительных кибератак нашими противниками. Мы сделаем это, заставив причастных к атакам заплатить ощутимую цену», – указано в заявлении Байдена.

Ранее американские спецслужбы сообщили, что компьютерные сети федерального правительства США долгое время подвергались кибератакам.

До этого агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

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