В ЕК признали, что между ЕС и Лондоном остаются трудно преодолимые разногласия

Между Евросоюзом и Лондоном остаются трудно преодолимые разногласия о партнерстве после выхода Великобритании из ЕС. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен по итогам телефонного разговора с британским премьером Борисом Джонсоном. Об этом пишет ТАСС.

«Еще остаются большие разногласия, в частности, в области рыболовства, преодолеть которые будет очень непросто», — сказала она.

В то же время глава ЕК подчеркнула уже достигнутый прогресс.

Переходный период после Brexit заканчивается 31 декабря, однако торгового соглашения между Великобританией и Евросоюзом все еще нет. Противоречий между сторонами оказалось слишком много, и по каждому из них они занимали принципиальную позицию. Хотя стороны движутся к компромиссу, ситуацию осложняют разногласия внутри самого ЕС. В ходе последнего раунда переговоров Париж неожиданно заявил о новых требованиях к Лондону и даже о возможном переносе переговоров на следующий год.

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