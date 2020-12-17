В ЕС рассказали о плане провести встречу с главами МИД Армении и Азербайджана
Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС планировал провести встречу при участии глав МИД Армении и Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, он контактировал с обоими министрами, поэтому надеялся на реализацию трехсторонней встречи.
«Это было невозможно, поэтому я встречусь с обоими министрами отдельно», — заключил Боррель.
Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.
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