В ЕС рассказали о плане провести встречу с главами МИД Армении и Азербайджана

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС планировал провести встречу при участии глав МИД Армении и Азербайджана. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, он контактировал с обоими министрами, поэтому надеялся на реализацию трехсторонней встречи.

«Это было невозможно, поэтому я встречусь с обоими министрами отдельно», — заключил Боррель.

Ранее главы России, Армении и Азербайджана заключили соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября. Оно предусматривает передачу ряда районов НКР под контроль Баку и ввод в регион российских миротворцев.

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