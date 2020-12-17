В ЕС предупредили о возможном дальнейшем расширении санкций по Белоруссии

В Евросоюзе прокомментировали решение о введении третьего пакета санкций против Белоруссии. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что список ограничительных мер может также быть расширен в будущем. В ЕС подчеркнули, что такая мера может быть реализована, если ситуация в Белоруссии не будет улучшаться.

Ранее ЕС опубликовал санкционный список, который включает в себя 29 физических лиц и семь организаций Белоруссии.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, на которых, по данным ЦИК, победил Александр Лукашенко. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.

Между тем западные страны, в частности государства ЕС, ввели персональные санкции против ряда белорусских официальных лиц, в том числе Лукашенко. Евросоюз последовательно подготовил уже два санкционных списка.

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