Власти Германии считают санкции по инциденту с Навальным правильным решением
Глава МИД ФРГ Хайко Маас заявил, что решение ЕС о санкциях против России было правильным решением, так как РФ не предприняла никаких действий для прояснения случившегося с главой ФБК Алексеем Навальным.
«Мы убеждены в том, что это [санкции] было правильным заключением», — сказал он на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем.
По его словам, у России было достаточно времени и возможностей, чтобы прояснить случившееся с Навальным, однако этого не произошло.
Масс отметил, что Германия «принимает к сведению» поведение российской стороны.
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