Песков пока не знает, улучшит ли победа Байдена отношения РФ и США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пока не знает, поспособствует ли победа Джо Байдена на выборах в США улучшению отношений между странами. Об этом пишет РИА «Новости».

«Пока наши отношения далеки от того, чтобы действовать совместно в каких-то областях», — сказал Песков.

Ранее Байден получил более 270 голосов членов коллегии выборщиков, что обеспечивает ему победу на выборах президента Соединенных Штатов. Позднее Путин поздравил Байдена с победой на президентских выборах. Он направил ему телеграмму, в которой пожелал новому президенту США успехов.

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