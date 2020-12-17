В Кремле оценили перспективы объединения США и РФ для урегулирования конфликтов

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перспективы совместных решений России и США по урегулированию конфликтов остаются неясными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что пока непонятно, будут ли российская и американская сторона объединять усилия для урегулирования ситуации, в том числе и в Афганистане.

При этом представитель Кремля добавил, что Россия играет ключевую роль в нормализации жизни в Сирии также через контакты с ООН.

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