В Кремле оценили перспективы объединения США и РФ для урегулирования конфликтов

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что перспективы совместных решений России и США по урегулированию конфликтов остаются неясными. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что пока непонятно, будут ли российская и американская сторона объединять усилия для урегулирования ситуации, в том числе и в Афганистане.

При этом представитель Кремля добавил, что Россия играет ключевую роль в нормализации жизни в Сирии также через контакты с ООН.

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