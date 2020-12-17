Путин объяснил, почему конфликт Армении и Азербайджана обострился в 2020 году

Президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, говоря о Карабахе, заявил, что напряженная ситуация между Арменией и Азербайджаном была на протяжении многих лет.

«Не думаю, что произошло в связи с каким-то вмешательством извне», — уточнил глава государства.

По его словам, на территориях достаточно часто возникали трения, перестрелки и мелкие стычки. В конечном итоге все и вылилось в конфликт.

Он также напомнил позицию РФ: без всякого кровопролития прийти к договоренностям.

«Мы на протяжении многих лет исходили из того, что Азербайджану должны быть возвращены семь удерживаемых районов вокруг Карабаха. Сам статус Нагорного Карабаха должен остаться неизменным <…> при обязательном создании общения между Карабахом и Арменией», — подчеркнул Путин.

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