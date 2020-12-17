Путин: в Киргизии пытаются наладить жизнь по западным лекалам

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что в Киргизии постоянно происходит чехарда, страна пытается выстроить жизнь по западным лекалам.

«Там постоянно эта чехарда происходит. Там постоянно, на мой взгляд, забегание вперед с целью наладить внутриполитическую жизнь по лекалам некоторых западных стран», — сказал российский лидер.

При этом он отметил, что уровень политического сознания, уровень зрелости институтов в республике не такие как, например, во Франции.

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