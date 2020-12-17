Путин заявил, что Россия выступает за вывод контингента РФ из Приднестровья

Президент России Владимир Путин в ходе Большой пресс-конференции заявил, что Москва выступает за вывод российского контингента из Приднестровья при налаживании диалога с остальной частью Молдавии.

«Майя Санду как представитель определенной политической силы ничего нового не сказала. Мы неоднократно слышали о необходимости вывести российский контингент. И, в целом, мы за то, чтобы вывести их (из Приднестровья), как только будет налажен диалог между Приднестровьем и остальной частью Молдавии», — сказал российский лидер.

По его словам, РФ и Молдавия были близки к этому при бывшем президенте республики Игоре Додоне. Однако, как отметил Путин, на Додона «нажали» западные лидеры, и это было отложено.

Глава государства отметил, что рано или поздно эта проблема должна быть решена.

Президент также добавил, что в скором времени в рамках СНГ состоится мероприятие, где будут обсуждены задачи, которые необходимо решить в первоочередном порядке.

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