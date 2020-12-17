Путин заявил, что в правительстве не планируется кадровых изменений
Какие-либо кадровые изменения проводить в правительстве не планируется. Об этом на большой пресс-конференции сказал глава государства Владимир Путин.
По его словам, правительство в пандемию работало эффективно, хотя и упустило ситуацию с ценами на продукты.
Как рассказал Путин, кадровые перестановки в правительстве России предлагал премьер-министр Михаил Мишустин, новых изменений он не инициирует.
«Что касается изменений - это инициатива председателя правительства, он вправе набирать свою команду, я с ним согласился по этим изменениям. Каких-то других [предложений] я не вижу, сам председатель ничего не инициирует больше», — добавил глава государства.
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