Москва ждет от Байдена решения проблем между РФ и США

Россия исходит из того, что избранный президент Соединенных Штатов Джо Байден будет решать проблемы в отношениях Москвы и Вашингтона, заявил президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Он отметил, что Байден опытный человек и во внутренней, и во внешней политике.

«Мы исходим из того, что вновь избранный президент США поймет, что происходит», — сказал Путин.

Российские власти рассчитывают на то, что при администрации Байдена «все проблемы, которые возникли, ну не все, хотя бы часть из них, будет решаться», добавил Путин.