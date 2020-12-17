Зеленский считает продление санкций против РФ одной из задач политики Украины
Одной из важных внешнеполитических задач украинской политики являются вопросы продления санкций в отношении России и привлечение ее к ответственности «за нарушения международного права». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.
«На повестке дня — продление санкций и дальнейшей работы над привлечением РФ к юридической ответственности за нарушения международного права», — отметил глава государства.
Однако самый главный приоритет в настоящее время для Украины — это мир на востоке и возобновление суверенитета и территориальной целостности Украины, резюмировал Путин.
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