Зеленский считает продление санкций против РФ одной из задач политики Украины

Одной из важных внешнеполитических задач украинской политики являются вопросы продления санкций в отношении России и привлечение ее к ответственности «за нарушения международного права». Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает ТАСС.

«На повестке дня — продление санкций и дальнейшей работы над привлечением РФ к юридической ответственности за нарушения международного права», — отметил глава государства.

Однако самый главный приоритет в настоящее время для Украины — это мир на востоке и возобновление суверенитета и территориальной целостности Украины, резюмировал Путин.

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