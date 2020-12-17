Источник: полиция начала проверку из-за угроз депутату Госдумы Поклонской

Сотрудники полиции начали проверку после заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской о поступающих ей угрозах причинения тяжкого вреда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его данным, Поклонская обратилась в полицию с заявлением, что неизвестные занимаются незаконным сбором и распространением в интернете информации о ее частной и семейной жизни. Депутат также заявила, что ей угрожают причинением тяжкого вреда здоровью.

По данному факту была начата доследственная проверка, сказал источник.