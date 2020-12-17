Источник: полиция начала проверку из-за угроз депутату Госдумы Поклонской
Бернст Ю.
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Сотрудники полиции начали проверку после заявления депутата Госдумы Натальи Поклонской о поступающих ей угрозах причинения тяжкого вреда. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
По его данным, Поклонская обратилась в полицию с заявлением, что неизвестные занимаются незаконным сбором и распространением в интернете информации о ее частной и семейной жизни. Депутат также заявила, что ей угрожают причинением тяжкого вреда здоровью.
По данному факту была начата доследственная проверка, сказал источник.