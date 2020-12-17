В четверг состоится ежегодная пресс-конференция Путина

В четверг, 17 декабря, состоится ежегодная большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина. Об этом сообщает РИА «Новости».

Начало мероприятия запланировано на 12.00 по мск.

В связи с этим пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков во вторник и в среду отменил свои традиционные брифинги для СМИ.

Отмечается, что из-за пандемии коронавируса в этом году пресс-конференция состоится с использованием видеосвязи. В мероприятии также будут использованы элементы прямой линии и российский лидер ответит на вопросы граждан страны.