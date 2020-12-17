Нарышкин отметил большой прогресс в отношениях с западными спецслужбами

Директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин рассказал, что в отношениях России с большинством иностранных спецслужб был достигнут большой прогресс. Об этом он заявил в своей статье в журнале «Международная жизнь», опубликованной в преддверии столетия СВР.

«В последние годы отмечаем беспрецедентный прогресс в отношениях с большинством зарубежных спецслужб, в том числе и некоторыми западными», — отметил Нарышкин.

По его словам, в настоящее время СВР с разной степенью интенсивности сотрудничает почти со всеми значимыми разведывательными и контрразведывательными службами стран-членов СНГ, западных стран, государств Центральной и Восточной Европы, Азиатско-Тихоокеанского региона и Дальнего Востока, Латинской Америки, Ближнего и Среднего Востока, а также африканских стран.

Глава службы сообщил, что у СВР сложились «наиболее тесные и продуктивные отношения в сфере антитеррора, впрочем, как и на других направлениях международного разведывательного сотрудничества», со странами СНГ и ШОС.

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