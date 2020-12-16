Байден заявил, что не будет прививаться от коронавируса раньше групп риска

Избранный президент США Джо Байден заявил, что не хочет делать прививку от коронавируса раньше того, как вакцину получат люди из групп риска. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы сейчас работаем над этим. Я не хочу пролезть вперед очереди, но я хочу сделать так, чтобы мы могли продемонстрировать американскому народу, что вакцина безопасна», — сказал Байден.

Он также пообещал, что сделает прививку публично.

В понедельник в США началась вакцинация от коронавируса. В стране используется препарат Pfizer. Сначала его получают медработники и постояльцы домов престарелых.

США находятся на первом месте по распространению коронавируса: заразились 16,7 млн, скончались 304 тыс. человек.

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