Экс-посол Белоруссии в Аргентине подал в суд на МИД

Экс-посол Белоруссии в Аргентине Владимир Астапенко подал в суд на МИД, потребовав изменить в приказе о его увольнении формулировку причины этого решения. Об этом сообщает портал tut.by.

«Экс-посол Беларуси в Аргентине Владимир Астапенко подал в суд на МИД. Бывший дипломат через суд требует изменить в приказе о его увольнении формулировку причины увольнения», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, посол Белоруссии в Аргентине и по совместительству в Чили, Парагвае, Перу и Уругвае Владимир Астапенко подал в отставку в день инаугурации президента республики Александра Лукашенко.

3 ноября Лукашенко подписал указ об увольнении Астапенко и лишении его дипломатического ранга «в связи с совершением проступка, несовместимого с нахождением на дипломатической службе».

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Посол Белоруссии в Аргентине отозвал заявление об отставке, чтобы написать новое