Глава МИД Украины призвал выработать стратегию отношений с Россией
Валерия Исполатова
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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен выработать стратегию отношений с Москвой, передает РИА «Новости».
По его словам, без такой стратегии не будет ни безопасности, ни процветания Украины.
Однако, как считает Кулеба, украинское общество пока не готово к разговору о России. Человек, который хочет обсуждать этот вопрос, будет «промаркирован фанатиком, или предателем».
Министр подчеркнул, что такой разговор все же очень нужен и признал это осознать.
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