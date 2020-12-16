Глава МИД Украины призвал выработать стратегию отношений с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев должен выработать стратегию отношений с Москвой, передает РИА «Новости».

По его словам, без такой стратегии не будет ни безопасности, ни процветания Украины.

Однако, как считает Кулеба, украинское общество пока не готово к разговору о России. Человек, который хочет обсуждать этот вопрос, будет «промаркирован фанатиком, или предателем».

Министр подчеркнул, что такой разговор все же очень нужен и признал это осознать.

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