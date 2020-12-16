Госсекретарь США Майк Помпео ушел на карантин из-за контакта с заразившимся коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на представителя Госдепа.

«Госсекретарь прошел тест, результат является отрицательным», — добавил американский дипломат.

Тем не менее, следуя рекомендациям врачей, Помпео самоизолировался и продолжит работать из дома.

США находятся на первом месте в мире по распространению коронавируса: заразились 16,7 млн, умерли более 303 тыс. человек.

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