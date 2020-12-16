Молдавия назначила нового посла в России

Премьер Молдавии Ион Кику назначил послом республики в России бывшего депутата Владимира Головатюка, пишет РИА «Новости».

«Правительство одобрило назначение Владимира Головатюка на должность посла Молдавии в Российской Федерации», — сказал Кику.

Премьер также пожелал ему успехов и подчеркнул важность этого поста. В ближайшие дни глава государства подпишет указ о назначении Головатюка.

Посла Молдавии в России Андрей Негуца отозвали с должности после скандала с контрабандой анаболиков в машине дипмиссии.

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