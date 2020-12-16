Захарова: санкции за покупку С-400 показывают неспособность США к конкуренции

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что американские санкции за покупку российских зенитных ракетных систем C-400 в отношении Турции показывают неспособность США к конкуренции. Об этом она сообщила в ходе брифинга, который транслировался в Twitter.

По мнению Захаровой, США не могут выдерживать конкуренцию, если действуют по правилам.

«Нужны дополнительные шаги в обеспечении себе неких конкурентных преимуществ, несмотря на то что эти шаги стоят вне закона. К ним относятся односторонние санкции и по линии военно-промышленного комплекса», — говорится в сообщении.

Ранее Минфин США ввел санкции против Турции за покупку у России зенитных ракетных систем С-400.

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