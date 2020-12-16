В МИДе выразили озабоченность ядерным оружием США в Европе

Американское ядерное оружие в Европе вызывает озабоченность и ставит под вопрос Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Об этом пишет РИА «Новости».

Она подчеркнула, что ядерные миссии НАТО противоречат первой и второй статье ДНЯО. Также неядерные страны, хранящие у себя ядерное оружие, нарушают соглашения с МАГАТЭ.

«Сложившаяся вокруг находящегося в Европе американского ядерного оружия ситуация вызывает самую серьезную озабоченность как в стратегическом контексте, так и с точки зрения обеспечения авторитета и жизнеспособности ДНЯЭ и уставленного им нераспространенческого режима», — сказала Захарова.

Представитель МИД также подчеркнула, что единственным решением этой серьезной проблемы может стать возврат всех американских ядерных вооружений на территорию США.

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