Лавров: РФ не получала от США сообщений о кибератаках

Россия не получала никаких сообщений от США о хакерских атаках, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Его слова передает РИА «Новости».

«Мы уже привыкли к тому, что Соединенные Штаты, да и другие западные страны просто объявляют в средствах массовой информации об очередных обвинениях в адрес России», — отметил Лавров.

Ранее Reuters со ссылкой на источники сообщило, что группа хакеров, поддерживаемая правительством иностранного государства, сумела получить доступ к системе министерства финансов США и Национального управления по телекоммуникациям и информации и похитить их данные. Кроме того, якобы могло быть взломано министерство внутренней безопасности США. Газета Washington Post со ссылкой на источники написала, что в причастности ко взлому обвинили российских хакеров. При этом никаких доказательств нет. Москва назвала обвинения американских СМИ безосновательными.

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