Закон о праве экс-президента на пожизненное сенаторство одобрен Совфедом

Совет Федерации одобрил новый закон о порядке формирования Совфеда, согласно которому глава России по истечении срока президентства может стать сенатором и претендовать на пожизненную квоту. Об этом сообщает РИА «Новости».

Закон предусматривает, что экс-президент страны получает статус сенатора с момента подачи нужных документов и заявления в Совфед. Направить заявление можно в течение трех месяцев со дня прекращения полномочий.

Если полномочия главы государства были прекращены до приятия закона, то сделать это он может в любое время.

Как отмечается, законопроект внесли в рамках реализации поправок к Конституции, которые были приняты на проведенном в период с 25 июня по 1 июля общероссийском голосовании.

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