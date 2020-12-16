Володин оценил президентские выборы в США

Спикер Госдумы Вячеслав Володин высказался о президентских выбора в США.

По его мнению, в этой стране «любое действие театрализовано». Парламентарий заявил, что раньше в США «показывали хорошо поставленный спектакль с избранием коллегии выборщиков, с конкуренцией претендентов за каждый голос».

«Но сейчас они не смогли его завершить хорошим финалом», — сказал Володин в интервью rg.ru.

Он отметил, что отличительной чертой всех предыдущих выборов было то, что в итоге они «признавались при любом результате».

«Сегодня, по-видимому, США входят в новый этап для себя, когда кандидаты и партии с итогами выборов не согласны. При этом они основываются на фактах, которые действительно говорят о том, что так выборы проводить нельзя», — добавил Володин.

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

В соответствии с двухступенчатой системой выборов президента США, 14 декабря в стране голосуют выборщики. Итоги голосования выборщиков 6 января утвердит конгресс США.

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