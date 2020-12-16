Лидер республиканцев в Сенате США просит однопартийцев не оспаривать итоги выборов

Лидер республиканского большинства в Сенате США Митч Макконнелл (от штата Кентукки) попросил своих однопартийцев не оспаривать результаты президентских выборов на заседании американского Конгресса по утверждению результатов голосования коллегии выборщиков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на лидера демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер (штат Нью-Йорк).

По его словам, Макконнел во вторник, 15 декабря, заявил, что он признает демократа Джо Байдена избранным президентом.

«Он во время ланча с другими [республиканцами] призвал сенаторов двигаться вперед и не препятствовать коллегии выборщиков, не заниматься какими-либо махинациями», — сказал Шумер.

Он отметил, что республиканцы должны признать, что коллегия выборщиков избрала Байдена следующим президентом. По мнению демократа, членам Республиканской партии следует «прекратить свои игры».

3 ноября в США прошли президентские выборы. Основные претенденты на пост главы государства — демократ Джо Байден и республиканец Дональд Трамп. Ведущие американские СМИ объявили о победе Байдена, однако Трамп это не признает и оспаривает результаты выборов в ряде штатов.

В соответствии с двухступенчатой системой выборов президента США, 14 декабря в стране голосуют выборщики. Итоги голосования выборщиков 6 января утвердит конгресс США.

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