Лукашенко пообещал «драться» за Белоруссию
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что что будет «драться» за Белоруссию до тех пор, пока «последний омоновец» и «настоящий врач» не скажут, что он сделал свое дело как глава государства. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Пока последний омоновец и врач настоящий не скажут: «Все, Лукашенко, ты свое дело сделал» – до тех пор я буду драться за эту страну. У меня больше, кроме нее, ничего нет», — заявил Лукашенко на встрече сотрудниками областной клинической больницы в Могилеве.
9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов.
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