Трамп вакцинируется от COVID-19, когда получит рекомендацию врача

Президент США Дональд Трамп вакцинируется от COVID-19, когда его врач сочтет это нужным. Об этом заявила представитель Белого дома Кейли Макинани, передает «Интерфакс».

«Он сделает это, когда получит соответствующую рекомендацию от экспертов в сфере здравоохранения и от врача Белого дома», — говорится в сообщении.

Как сообщалось, осенью 2020 года Дональд Трамп и его супруга Меланья переболели COVID-19.

Ранее Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) США выдало разрешение на экстренное использование вакцины от коронавируса компании Pfizer.

Соединенные Штаты занимают первое место в мире по числу случаев новой коронавирусной инфекции, за все время пандемии коронавирусом заразились более 16 млн американцев.

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