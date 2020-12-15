Помпео обвинил Россию в разжигании конфликтов в Средиземноморье

Госсекретарь США Майка Помпео заявил, что Россия угрожает стабильности в Средиземноморье подогревает там хаос, конфликты, разногласия и использует методы дезинформации. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Россия продолжает угрожать стабильности Средиземноморья, используя различные методы для распространения дезинформации, подрыва национального суверенитета и сея хаос, конфликты и раскол в государствах по всему региону», — говорится в сообщении.

Среди «угроз стабильности» в Средиземноморье, исходящих со стороны России, Помпео назвал поддержку правительства Башара Асада в Сирии.

«Его война против собственного народа усугубила региональную нестабильность, привела к затяжному гуманитарному кризису и привела к перемещению половины населения», — говорится в сообщении.

Ранее Помпео заявил, что Россия продолжает нарушать оружейное эмбарго в отношении Ливии.

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